Zico fiuto da bomber | il cane scova la marijuana in cantina

Un'operazione mirata e sorprendente: il fiuto infallibile di Zico, il cane detective, ha portato alla scoperta di droga e attrezzature illegali in una cantina di Levico. Questa brillante collaborazione tra carabinieri e unità cinofile evidenzia ancora una volta come la determinazione e la tecnologia siano fondamentali nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilanza e prevenzione per tutelare la sicurezza comunitaria.

È finito in manette un uomo residente a Levico che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la visita dei carabinieri di Borgo Valsugana assieme ai colleghi cinofili di Torreglia, nel padovano. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di marijuana e materiale vario per la coltivazione ed il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

