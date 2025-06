Zampini punge | Dalla Juventus all’Inter quando il patteggiamento da una cosa malvagia e terribile torna nobile Con la manovra stipendi…

Nel mondo del calcio, le parole di Massimo Zampini scuotono le fondamenta della moralità sportiva, evidenziando come il patteggiamento, spesso visto come una via facile, possa assumere un’aura nobile o malvagia a seconda delle circostanze. Dalla Juventus all’Inter, la questione si fa più complessa, lasciando riflettere su quanto le scelte legali possano influenzare la percezione pubblica. La vera domanda è: fino a che punto la giustizia può essere distorta in nome della vittoria?

Zampini: «Dalla Juve all’Inter, il patteggiamento torna nobile». Le dichiarazioni del noto tifoso bianconero sul caso manovra stipendi. Dalla manovra stipendi in casa Juventus al caso della Curva dell’ Inter. Parlando di patteggiamento, Massimo Zampini su Juventibus si è espresso così. L’IPOCRISIA SUL PATTEGGIAMENTO – «E quindi, contrordine compagni, come si diceva un tempo: il patteggiamento torna una cosa malvagia. Sapete, no, l’iter che ha vissuto questo istituto giuridico negli anni? Molto gradito nei primi anni 2000, quando si trattava di chiudere alcune vicende un po’ complesse su plusvalenze di ragazzini che talvolta neanche firmavano il contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zampini punge: «Dalla Juventus all’Inter, quando il patteggiamento da una cosa malvagia e terribile torna “nobile”. Con la manovra stipendi…»

In questa notizia si parla di: inter - patteggiamento - manovra - zampini

Patteggiamento Juve-Figc, Paolillo: 'Vicenda paradossale, è stata una punizione esigua' - Blasting News - L'ex dirigente dell'Inter Ernesto Paolillo ha condiviso il suo pensiero sul patteggiamento ottenuto dalla Juventus sulla manovra stipendi, il secondo dei due processi sportivi che quest'anno hanno ... it.blastingnews.com scrive

Inter: arriva il patteggiamento di una giornata - MSN - Nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, Calhanoglu e Inzaghi patteggiano una giornata di squalifica. Da msn.com