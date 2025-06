Zamorano su Chivu | Non so se è l’allenatore giusto però la dirigenza ha scelto così e…

Zamorano si è espresso con sincerità e passione sulla recente decisione dell’Inter di affidare a Cristian Chivu la guida tecnica della squadra. L’ex calciatore cileno ha analizzato con occhio critico e competenza le potenzialità e le sfide che attendono il nuovo allenatore nerazzurro, lasciando emergere il suo punto di vista su questa scelta strategica. Le sue parole invitano alla riflessione: sarà davvero la mossa vincente per rilanciare l’Inter?

Zamorano, l’ex calciatore cileno ha parlato della scelta della società nerazzurra di puntare su Chivu: le sue dichiarazioni. Durante l’incontro di Operazione Nostalgia svoltosi allo stadio Romeo Menti di Vicenza, l’ex calciatore dell’ Inter Ivan Zamorano ha espresso il suo parere riguardo alla scelta della società nerazzurra di nominare Cristian Chivu come nuovo allenatore della squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi. LE PAROLE DI IVAN ZAMORANO – « Non so se è l’allenatore giusto, però la dirigenza ha scelto così e dobbiamo avere fiducia. Manca di esperienza, ha allenato solo per un anno tra i professionisti; ma è un uomo del club, conosce la storia della squadra e sa cosa pensa il tifoso interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zamorano su Chivu: «Non so se è l’allenatore giusto, però la dirigenza ha scelto così e…»

In questa notizia si parla di: zamorano - chivu - allenatore - giusto

Zamorano: "Non so se Chivu è l'allenatore giusto, però la dirigenza ha scelto così e dobbiamo avere fiducia. Manca di esperienza, ha allenato solo un anno tra i professionisti; ma è un uomo del club, conosce la storia della squadra e sa cosa pensa il tifoso i Vai su X

Che amarezza, Simone. Un allenatore giovane, stimato in tutta Europa, finito in Arabia nel pieno della carriera. E quel video di presentazione... con la voce di Piccinini su un gol di Pippo. Davvero? "Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia qui." La Vai su Facebook

Zamorano: Chivu è un uomo dell'Inter, sa cosa pensa il tifoso. Penso possa fare un grande anno; Zamorano: Chivu è un uomo dell'Inter, sento che farà un grande anno; Zamorano, che investitura a Pio Esposito: Mi è piaciuto. Spero trovi lo spazio giusto.

Zamorano: "Chivu è un uomo dell'Inter, sa cosa pensa il tifoso. Penso possa fare un grande anno" - Presente al raduno di Operazione Nostalgia allo stadio Romeo Menti di Vicenza, Ivan Zamorano commenta la decisione dell'Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu: "Non so se è l'allenator ... Scrive msn.com

Ganz: "Chivu allenatore dell'Inter scelta coraggiosa ma sicuramente giusta per Marotta" - MSN - Anche Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, valuta come una prova di coraggio la scelta da parte dell'Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu. Segnala msn.com