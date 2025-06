Zamorano | Mondiale per Club l’Inter ha la storia per proseguire Esposito…

Ivan Zamorano, leggenda nerazzurra e icona del calcio internazionale, analizza con passione l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club sotto la guida di Chivu. Con uno sguardo ricco di emozioni e acute osservazioni, Zamorano commenta le sfide attuali e il talento emergente Pio Esposito, sottolineando come questa competizione rappresenti un’occasione per riscoprire la grandezza dell’Inter e scrivere nuove pagine di storia. La passione nerazzurra si riaccende: scopriamo insieme cosa ha detto.

Ivan Zamorano, una delle grandi leggende nerazzurre, analizza l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club con la nuova guida di Chivu. Da attaccante, poi, non manca un commento sul giovane Pio Esposito. IL MONDIALE – Intercettato da Radio Sportiva in occasione di ‘Operazione Nostalgia’, Ivan Zamorano dichiara sulla sua ex squadra nerazzurra: « Il Mondiale per Club è arrivato in un momento difficile perchè da star vincendo tutto alla fine l’Inter non ha vinto niente in questa stagione. L’inizio di questo torneo è stato molto difficile, è sembrata mancare quell’Inter disciplinata, grintosa e anche tatticamente preparata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zamorano: «Mondiale per Club, l’Inter ha la storia per proseguire. Esposito…»

