Zambonelli | Non escludo due vicepresidenti Ampliamento Fiera urgente

Il presidente Zambonelli della Camera di Commercio annuncia un rinnovato impegno per lo sviluppo locale, ipotizzando l’ampliamento della fiera e l’introduzione di due vicepresidenti. Con risorse proprie e un progetto innovativo per un hub fuori città, si punta a migliorare le consegne verso Città Alta, promuovendo sostenibilità e efficienza. È un passo decisivo per il futuro economico e logistico del territorio, che richiede ora un’attenzione urgente.

CAMERA DI COMMERCIO. Il presidente Zambonelli: largo Belotti dispone anche di risorse proprie per via Lunga. «Allo studio un progetto per un hub fuori città da cui partirà un solo mezzo per le consegne in Città Alta».

