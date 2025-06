Zambo Anguissa resta per lui contratto lungo e ricco

Dopo mesi di incertezze, il futuro di Frank Zambo Anguissa si illumina con una grande novità: il centrocampista camerunese ha deciso di restare a Napoli, firmando un contratto lungo e ricco. Un segnale chiaro della fiducia reciproca tra giocatore e club, che rafforza le ambizioni azzurre per la prossima stagione. La sua permanenza rappresenta un passo fondamentale per il progetto tecnico partenopeo, consolidando il suo ruolo di protagonista in riva al Golfo.

Il camerunense deciso a rimanere in maglia azzurra. Sembrava finito il tempo a Napoli di Frank Zambo Anguissa, ed invece il centrocampista camerunese nonostante le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Zambo Anguissa resta, per lui contratto lungo e ricco

In questa notizia si parla di: zambo - anguissa - resta - contratto

Le SBC di FC 25: Zambo Anguissa Menzioni d’onore - Appuntamento con le SBC di FC 25! Scopri come completare la sfida dedicata a Zambo Anguissa, rilasciata il 17 maggio 2025 durante la promo TOTS.

#Anguissa resta! # Niente Arabia, via al rinnovo: sarà un centrocampo da sogno Frank Zambo Anguissa, dopo due scudetti vinti con la maglia del Napoli, ci riproverà anche quest’anno dopo esser stato sfiorato dall’idea di andar via.. la conferma in maglia a Vai su Facebook

Anguissa Vai su X

Anguissa resta a Napoli, avanti tutta col rinnovo: il nuovo contratto – Il Mattino; Anguissa sempre più vicino alla permanenza: pronto un nuovo contratto con ritocco dell'ingaggio; Napoli, Anguissa resta: pronto il rinnovo di contratto. Per l'attacco spunta Schade.

Napoli, Anguissa resta: pronto il rinnovo di contratto - Il centrocampista camerunense, fondamentale nella corsa allo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte, ha deciso di rimanere in azzurro ... msn.com scrive

Calciomercato Napoli, Anguissa resta azzurro: è l'ombelico del gioco di Conte - O del Napoli, che pure per Zambo Anguissa è il mondo intero. Lo riporta ilmattino.it