YouthBank Piacenza premia i 20 progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi mesi

YouthBank Piacenza si distingue ancora una volta, premiando i 20 progetti innovativi che trasformeranno la città nei prossimi mesi. Dalla prevenzione del disagio mentale all’educazione finanziaria, passando per eventi culturali e sportivi, questi giovani under 26 dimostrano come l’impegno possa plasmare il futuro. Un’ispirazione concreta di come i loro sogni diventino azione; ora, è il momento di vedere queste idee prendere vita.

Dalla prevenzione del disagio mentale all’educazione alla finanzia, dalle manifestazioni culturali a quelle sportive, sono trasversali i temi toccati dai venti progetti pensati da altrettanti gruppi di under 26 e selezionati da loro coetanei attraverso il progetto YouthBank 2025, promosso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: progetti - youthbank - piacenza - premia

Youthbank, ecco i 20 progetti finanziati: sociale, cultura e sport pensati dai giovani fotogallery; YouthBank Piacenza premia 20 progetti; YouthBank, i 19 progetti selezionati saranno presentati venerdì sera nel corso del JOY Piacenza Party.

Youthbank, ecco i 20 progetti finanziati: sociale, cultura e sport pensati dai giovani fotogallery - YouthBank Piacenza premia i 20 progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi mesi - Come scrive piacenzasera.it

YouthBank, torna il JOY Piacenza Party con le premiazioni del progetti finanziati - YouthBank di Piacenza e Vigevano: i 19 progetti selezionati saranno presentati venerdì sera nel corso del JOY Piacenza Party Con la presentazione di ... Segnala piacenzasera.it