Due anni fa, Yildiz ha vissuto un momento che ha cambiato la sua vita: il suo primo allenamento con la Juventus. Da quel giorno, il sogno di indossare la maglia bianconera si è avverato, grazie a impegno e determinazione. Nel nuovo format “Talk With Us”, il talentuoso attaccante rivela i dettagli di quel giorno speciale e i suoi obiettivi futuri. Scopriamo insieme come un sogno può diventare realtà con passione e dedizione.

Yildiz a “Talk With Us”: le sue dichiarazioni con Rouhi al nuovo format lanciato dal club bianconero – VIDEO. Protagonisti Kenan Yildiz e Jonas Rouhi nel quarto episodio di “ Talk With Us “, il nuovo format lanciato sul canale Youtube della Juventus. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dei due bianconeri. YILDIZ – «La prima volta che mi sono allenato con la squadra principale della Juventus è stata esattamente due anni fa, in questo stesso posto. Quello è stato un momento cruciale che ha trasformato la mia vita». ROUHI – «Il momento più felice della mia vita? Deve ancora arrivare e per me sarebbe quello di riuscire a fare smettere mia mamma di lavorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz a “Talk With Us”: «Due anni fa il primo allenamento con la Juve, che ha trasformato la mia vita». Rouhi: «Vi svelo il mio sogno» – VIDEO

