Yes Weekend 28 6 2025 - Appennino bolognese

Preparati a scoprire un angolo inesplorato dell’Italia, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche. Questa settimana, la nostra rubrica di viaggi ti porta nell’incantevole Appennino Bolognese, un tesoro nascosto pronto a sorprenderti. Con Sara Brusco e Gian Marco Tavani, lasciati guidare in un’avventura tra natura e cultura, perfetta per il weekend del 28 giugno 2025. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile!

