Yemen ' Iran vuole spostare suo arsenale in zone sotto Houthi'

L'Iran sta rafforzando la sua presenza militare in Yemen, trasferendo arsenali e industrie belliche nelle zone sotto il controllo degli Houthi. Tra produzione di missili balistici e droni, questa mossa rischia di destabilizzare ulteriormente la regione. Moammar al-Eryani, ministro dell’Informazione yemenita, lancia un appello urgente alla comunità internazionale: è fondamentale affrontare questa minaccia prima che sia troppo tardi. L’attività dell’Iran...

L'Iran sta trasferendo parte della sua industria militare, tra cui la produzione di missili balistici e droni, nelle aree controllate dagli Houthi a Saada, Hajjah e nella periferia di Sana'a: lo ha detto Moammar al-Eryani, ministro dell'Informazione del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, esortando il mondo a prendere sul serio la minaccia. Lo riporta Iran International. Eryani ha avvertito che le attività dell'Iran potrebbero trasformare lo Yemen in una piattaforma di lancio per programmi di armi vietate, mettendo a repentaglio la stabilità regionale e bloccando le possibilità di una soluzione politica nel paese devastato dalla guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Yemen, 'Iran vuole spostare suo arsenale in zone sotto Houthi'

In questa notizia si parla di: iran - yemen - houthi - vuole

Dallo Yemen all’Egitto all’Iran: così la Cina ha blindato il Mar Rosso per i suoi commerci - Dallo Yemen all'Egitto, fino all'Iran, la Cina ha consolidato il proprio dominio nel Mar Rosso per tutelare i propri interessi commerciali.

Nel podcast di oggi con Anna Maria Giordano: Raid USA in Iran: il nucleare non è stato distrutto - con l'amb. Ettore Sequi Interferenze: hackeraggi radio Iran-Israele @aborgnino Yemen: gli Houthi promettono vendetta contro gli USA - @battgirl74 Vai su X

Il primo ministro israeliano è passato dal fallimento della sicurezza del 7 ottobre 2023 alla distruzione, assieme agli Usa, delle centrali atomiche iraniane. Ora è il leader che ha colpito senza misericordia i palestinesi, i libanesi e Hezbollah, gli Houthi yemeniti Vai su Facebook

Yemen, 'Iran vuole spostare suo arsenale in zone sotto Houthi'; Attacchi Usa contro obiettivi Houthi nello Yemen. Trump: avvertimento all’Iran; Trump ordina raid contro gli Houthi in Yemen e avverte l'Iran: Responsabile se li sostiene.

Yemen, 'Iran vuole spostare suo arsenale in zone sotto Houthi' - L'Iran sta trasferendo parte della sua industria militare, tra cui la produzione di missili balistici e droni, nelle aree controllate dagli Houthi a Saada, Hajjah e nella periferia di Sana'a: lo ha de ... Lo riporta ansa.it

Attacco Iran a basi Usa, il generale Chiapperini: «Con Houthi nel Mar Rosso ed Hezbollah in Libano, rischio escalation in Medio Oriente» - Intanto si guarda alle decisioni iraniane in merito al possibile ... Segnala msn.com