Xiaomi YU7 | il SUV elettrico di lusso da 30.000€ in Cina

Xiaomi svela il suo primo SUV di lusso, lo YU7, un veicolo che unisce tecnologia avanzata, design raffinato e sicurezza, ridefinendo il concetto di premium in Cina. Presentato a Pechino il 26 giugno 2025, ha giĂ conquistato oltre 100.000 clienti in sole 24 ore. Con tre versioni e un prezzo competitivo, lo Xiaomi YU7 si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici di alta gamma nel 2024.

Xiaomi entra ufficialmente nel segmento dei SUV premium con il lancio dello Xiaomi YU7, presentato il 26 giugno 2025 a Pechino. Con un prezzo di partenza di CNY  253.500 (circa 30.000 euro), il veicolo si posiziona come un SUV ad alte prestazioni che unisce design, tecnologia e sicurezza per "ridefinire il concetto di lusso". Xiaomi SU7: in 24 ore 100.000 ordini, nel 2024 ne saranno prodotte 60.000. Disponibile in tre versioni: Standard (trazione posteriore): CNY 253.500 (circa 30.000 euro). Pro (trazione integrale): CNY 279.900 (circa 33.000 euro). Max (trazione integrale high-performance): CNY 329.

Cina, balzo delle azioni #Xiaomi che toccano i massimi storici grazie alla forte risposta al suo nuovo veicolo elettrico: il SUV di lusso YU7 costerĂ meno della Model Y di #Tesla. Xiaomi ha detto che il YU7 ha ricevuto oltre 200.000 ordini nei primi tre minuti dal

