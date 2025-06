Xiaomi AI Glasses | occhiali intelligenti a meno di 250 euro

Scopri gli Xiaomi AI Glasses, gli occhiali intelligenti di ultima generazione a un prezzo sorprendente sotto i 250 euro. Frutto dell’ingegno cinese, offrono tecnologia avanzata e design minimalista in soli 40 grammi, perfetti per chi desidera stile e funzionalità senza compromessi. Con componenti premium e funzioni innovative, rappresentano una valida alternativa ai marchi più affermati. Ma cosa rende questi occhiali così speciali? Continua a leggere per scoprirlo!

Xiaomi ha lanciato ufficialmente i suoi primi occhiali smart con intelligenza artificiale, segnando l'ingresso del gigante tech cinese in un mercato dominato da Meta e Ray-Ban. Xiaomi AI Glasses, presentati durante l'evento " Human x Car x Home " a Pechino, combinano un design minimalista (soli 40 grammi di peso) con componenti high-end: montature in nylon TR90 e leghe di titanio, lenti elettrocromiche opzionali che cambiano tonalitĂ in 0,2 secondi, e tre colorazioni (nero, verde, marrone). Smart Glasses, occhiali intelligenti anche da Xiaomi. Specifiche tecniche Xiaomi Smart Glasses. Fotocamera e audio: Sensore Sony IMX681 da 12 megapixel per video 2K a 30fps, 5 microfoni con riduzione del rumore e altoparlanti a conduzione ossea per chiamate cristalline.

