Xabi Alonso illustra Juve Real Madrid mettendo sull’attenti i suoi | Ogni gara degli ottavi diventa una finale e i bianconeri sono una squadra storica Non conta niente quanto successo in quell’occasione

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, invita la sua squadra a mantenere alta la concentrazione nella sfida contro la Juventus, una delle squadre più storiche d’Europa. Per lui, ogni partita agli ottavi di finale è come una finale, indipendentemente dagli eventi passati. La rivalità tra i due club si accende ancora di più in questa occasione, dove il passato non pesa quanto la determinazione di entrambe le squadre a conquistare la vittoria.

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, illustra la sfida contro la Juventus: il tecnico spagnolo invita i suoi a mantenere un alto livello di attenzione. L’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso ha introdotto la sfida contro la Juve, che vale per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito, proponiamo le sue parole. PAROLE – «Una volta superati i gironi, ogni gara degli ottavi diventa come una finale. La Juve è la Juve, è una società storica in Europa. Il risultato contro il City non conta, hanno una grande squadra e sarà davvero difficile batterli». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xabi Alonso illustra Juve Real Madrid, mettendo sull’attenti i suoi: «Ogni gara degli ottavi diventa una finale e i bianconeri sono una squadra storica. Non conta niente quanto successo in quell’occasione»

In questa notizia si parla di: alonso - realmadrid - xabi - illustra

Calcio: Real Madrid, Xabi Alonso è il nuovo allenatore; Salisburgo-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Real Madrid, Xabi Alonso: “Il risultato contro il City non importa, la Juve è la Juve” - Le parole dell'allenatore del Real Madrid in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro i bianconeri. Riporta gianlucadimarzio.com

Real Madrid, Xabi Alonso: 'La Juve è la Juve. Il risultato con il City...' - Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha parlato dagli Stati Uniti della Juventus che affronterà martedì nella gara valida per gli ottavi di finale. Secondo ilbianconero.com