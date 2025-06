WWE | Solo Sikoa conquista il titolo degli US con l’aiuto di un nuovo membro della Bloodline

Solo Sikoa si impone come nuovo campione degli Stati Uniti conquistando Night of Champions, grazie all'aiuto di alleati inattesi. La Bloodline si conferma una famiglia spietata, con l'intervento di JC Mateo, il ritorno di Tama Tonga e l'ingresso di Hikuleo, il misterioso nuovo membro. Jacob Fatu, seppur combattivo, si trova sopraffatto dai numeri e dalle strategie della fazione. La vittoria di Sikoa segna un nuovo capitolo per la federazione, lasciando tutti a chiedersi cosa riserverà il futuro.

Solo Sikoa  è il nuovo campione degli Stati Uniti  dopo aver sconfitto Jacob Fatu  in 12 minuti e 3 secondi al Night of Champions. La vittoria è arrivata grazie alle interferenze di JC Mateo, il ritorno di Tama Tonga  e il debutto di un misterioso nuovo membro della Bloodline (Hikuleo). Fatu parte forte ma i numeri lo tradiscono. Fatu  ha dominato le fasi iniziali martellando Sikoa  e mandandolo fuori dal ring. Dopo aver bloccato un suicide dive, Sikoa  ha preso il controllo con una running Umaga Attack nell'angolo e una chinlock. The Samoan Werewolf ha reagito con una German suplex spettacolare, atterrando in piedi e travolgendo l'avversario con uno Swanton per un near fall.

