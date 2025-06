WWE | Ricostruito il segmento perduto di SmackDown con riprese fai da te ecco il video

La WWE ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e sorprendere, ricostruendo il segmento perduto di SmackDown con un montaggio fai da te. In un’epica dimostrazione di improvvisazione, Cody Rhodes e Randy Orton sono tornati sul ring per il loro promo, dopo il blackout che aveva interrotto la trasmissione internazionale. Scopri come l’ingegno abbia trasformato una crisi in un momento memorabile nel mondo del wrestling.

Montaggio improvvisato per il promo di Cody Rhodes e Randy Orton dopo il blackout di Riyadhl. Dopo l'interruzione di corrente al Kingdom Arena di Riyad che ha mandato in tilt la trasmissione internazionale di SmackDown su Netflix, la WWE ha trovato una soluzione creativa per recuperare il segmento d'apertura. La versione andata in onda su USA Network negli Stati Uniti presentava riprese decisamente diverse dal solito standard qualitativo della compagnia, pur mantenendo un audio cristallino. Un montaggio dall'aspetto amatoriale. Il segmento tra Randy Orton e Cody Rhodes è stato ricostruito assemblando angolazioni di ripresa alternative, con un risultato che ricordava lo stile della "camera a mano" tipico di serie come NYPD Blue.