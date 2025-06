WWE | Rhea Ripley domina Raquel Rodriguez a Night of Champions in uno Street Fight brutale

In un Night of Champions carico di adrenalina a Riyadh, Rhea Ripley ha lasciato il segno con una vittoria memorabile su Raquel Rodriguez in uno Street Fight brutale e sanguinoso. Sin dai primi istanti, la furia di Mami ha dominato l’arena, mostrando tutta la sua ferocia senza risparmio. La lotta si è trasformata in un vero e proprio schiaffo alla violenza, culminando in un duello che resterà impresso nella storia della WWE. La battaglia tra queste due guerriere è stata un’esplosione di intensità e passione.

Rhea Ripley ha sconfitto Raquel Rodriguez in uno Street Fight durato 14 minuti al Night of Champions di Riyadh. Mami ha dimostrato tutta la sua ferocia sbarazzandosi dell'ex amica nel secondo match dell'evento. Violenza sin dai primi minuti. Il match è iniziato con Rodriguez che ha preso il controllo con una clothesline e due fallaway slam consecutivi. Dopo aver intrappolato Ripley tra le corde, Rodriguez ha portato in gioco il primo kendo stick, colpendo ripetutamente The Eradicator che non poteva difendersi. La svolta è arrivata quando Ripley ha contrastato un tentativo di colpirla con una sedia, calciandogliela contro e liberandosi.

