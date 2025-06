WWE | Primo match per Blake Monroe durante un Live Event NXT

Nel corso del Live Event NXT tenutosi nella città di [Nome della Città], Blake Monroe ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera entrando nel ring per il suo primo match ufficiale in WWE. Dopo aver lasciato l'AEW, dove aveva conquistato il titolo femminile mondiale e sfidato Toni Storm, Monroe si è presentata con determinazione e talento, pronta a lasciare il segno anche in questa nuova avventura. La scena è pronta a scoprire se la sua esperienza sarà sufficiente a dominare anche in WWE.

Dopo due anni trascorsi in AEW dove è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella divisione femminile diventando AEW Women’s World Champion e dando vita ad un’aspra faida con Toni Storm, Mariah May è recentemente approdato in WWE, nel roster di NXT, prendendo il nome di Blake Monroe. Nella giornata di ieri, nel corso di un Live Event, il suo primo match in WWE. Primo match per la Monroe. Nel corso del Live Event NXT tenutosi nella giornata di ieri a Fort Pierce, Florida, Blake Monroe ha disputato il suo primo match in WWE. Nell’occasione ha affrontato e sconfitto Laney Reid. Per l’ex AEW si tratta del primo match dopo la sconfitta patita per mano di Toni Storm a Revolution 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Primo match per Blake Monroe durante un Live Event NXT

In questa notizia si parla di: primo - match - blake - monroe

La Libertas Livorno fallisce il primo match point per la salvezza - La Libertas Livorno fallisce il primo match point per la salvezza, perdendo contro l'Elachem Vigevano con un punteggio di 79-72.

WWE NXT REPORT 18/06/2025 – EVOLUTION ELIMINATOR; NXT Report 17-06-2025 – WWE; Ryback cambia vita fuori dalla WWE. E anche nome.

Mariah May debuts as ‘Blake Monroe’ in WWE - MSN - The new brand was revealed in a glamorous vignette on the June 10 episode, wherein she was billed as "The ... Lo riporta msn.com