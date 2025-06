WWE | Niente sorprese Sami Zayn zittisce Karrion Kross con l’Helluva Kick a Night of Champions

In un Night of Champions ricco di emozioni, Sami Zayn mette a tacere le provocazioni di Karrion Kross con un decisivo Helluva Kick, chiudendo in soli 13 minuti e 35 secondi. Nonostante il sostegno online per Kross, il luchador canadese ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e resilienza sul ring. La sfida si è conclusa in modo inaspettato, lasciando i fan senza parole. Ma cosa succederà ora? Restate sintonizzati per scoprire il proseguo di questa straordinaria rivalità .

Sami Zayn ha sconfitto Karrion Kross in 13 minuti e 35 secondi al Night of Champions, mettendo fine ai mesi di provocazioni del suo avversario. Nonostante il supporto online per Kross menzionato da Michael Cole, The Herald of Doomsday non è riuscito a concretizzare sul ring. Sami Zayn si è presentato sul ring con un attire dedicato alla Palestina Kross domina ma non chiude. Zayn ha controllato le fasi iniziali fino a quando Kross lo ha fermato con una Doomsday Saito suplex. Da quel momento, Kross ha preso il controllo del match con una Death Valley Driver volante e un’altra Doomsday Saito, impedendo a Zayn di eseguire la sua Blue Thunder Bomb. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Niente sorprese, Sami Zayn zittisce Karrion Kross con l’Helluva Kick a Night of Champions

