WWE | Modificato il segmento di CM Punk a SmackDown reazioni enfatizzate ed errori tagliati

La WWE ha rivoluzionato il segmento di CM Punk a SmackDown del 27 giugno, trasmesso da Riyad, con reazioni enfatizzate e errori tagliati. Problemi tecnici e post-produzione hanno reso necessario un intenso lavoro di editing, alterando alcune parti del confronto tra Punk e altri protagonisti. Una scelta strategica per garantire uno show più coinvolgente e impeccabile, ma che solleva anche dubbi sulla spontaneità e sull’autenticità delle emozioni trasmesse.

Problemi tecnici e post-produzione per lo show da Riyad. La WWE ha apportato significative modifiche al segmento principale di SmackDown del 27 giugno, andato in onda dal Kingdom Arena di Riyad. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fightful Select, la produzione ha dovuto gestire sia problemi di alimentazione durante la diretta che un intenso lavoro di editing per la trasmissione negli Stati Uniti. Le modifiche al confronto tra CM Punk e John Cena. Una fonte interna alla WWE ha confermato a Fightful Select che la trasmissione statunitense ha subito modifiche rispetto a quanto visto dal vivo in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Modificato il segmento di CM Punk a SmackDown, reazioni enfatizzate ed errori tagliati

