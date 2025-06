WWE | John Cena beffa CM Punk e anche Seth Rollins nel caotico main event di Night of Champions

Il mondo della WWE si infiamma con un Night of Champions ricco di colpi di scena! John Cena, protagonista indiscusso, si prende la scena beffando CM Punk e Seth Rollins in un main event caotico e avvincente. Tra rimonte emozionanti e interventi inaspettati, lo showdown a Riyadh ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando ancora una volta che nel wrestling niente è mai scritto... e le sorprese sono dietro l’angolo.

John Cena ha sconfitto CM Punk nel main event di Night of Champions a Riyadh. Il match, che vedeva i due leggendari rivali sul 6-6-1 negli scontri diretti, si è concluso in modo controverso dopo l’interferenza di Seth Rollins e del suo gruppo. Match equilibrato fino all’arrivo di Rollins. Il pubblico saudita ha accolto entrambi i contendenti con entusiasmo, intonando cori “Olé, Olé, Olé” durante le fasi iniziali. Punk è sfuggito a una Attitude Adjustment trasformandola in un rollup, mentre Cena ha risposto con la sua sequenza offensiva classica. I momenti salienti hanno visto Punk colpire con un elbow drop dall’angolo e tentare la GTS, con Cena che ha contrastato applicando la STF. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena beffa CM Punk (e anche Seth Rollins) nel caotico main event di Night of Champions

In questa notizia si parla di: john - cena - punk - main

WWE: Ecco cosa ha fatto John Cena subito dopo aver vinto il il 17° Titolo WWE - Dopo aver conquistato il suo 17° titolo WWE a WrestleMania 41, John Cena ha fatto notizia non solo per la vittoria, ma anche per un gesto inaspettato.

Finali del #WWEKingAndQueen, John Cena vs CM Punk e molto altro #WWENOC è arrivato #TSOW // #TSOS Vai su X

CM Punk in versione Dr. of Thuganomics per l'ultimo confronto tra lui e John Cena! Vi è piaciuto ciò che è accaduto a #SmackDown a Riad? Il report dell'episodio -> https://www.theshieldofwrestling.com/smackdown-report-27-06-2025-wwe/ #TSOW // #TSOS Vai su Facebook

Wwe Raw debutta su Netflix, com'è andata? Vecchie leggende (The Rock, John Cena e Hulk Hogan) e un trionfo (Cm Punk o Seth Rollins?). E Logan Paul (in attesa di McGregor?)...; Wrestlemania 41, si chiude la prima notte: ecco com’è andata; WWE, John Cena sorprende tutti a Elimination Chamber.

WWE: Ultimo messaggio di John Cena prima del main event di Night of Champions - Poco prima dell'inizio di Night of Champions, John Cena si è espresso così sui social sul suo match con CM Punk ... spaziowrestling.it scrive

WWE NIGHT OF CHAMPIONS: CM Punk si inchina a John Cena - Il main event di Night of Champions regala emozioni e tanto caos ma, alla fine, CM Punk è costretto ad arrendersi a John Cena ... Lo riporta spaziowrestling.it