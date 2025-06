WWE | Jade Cargill è la nuova Queen of the Ring asfalta Asuka e andrà per il titolo a SummerSlam

Jade Cargill si consacra come la nuova regina del ring, conquistando il titolo di Queen of the Ring 2025 in un match mozzafiato durante Night of Champions a Riyad. Con una vittoria lampo su Asuka, meno di 9 minuti, la Storm si prepara a dominare Summerslam, pronta a sfidare la campionessa femminile WWE. Ma cosa riserverà questa battaglia epica? Scopriamolo insieme.

Jade Cargill ha conquistato la corona del Queen of the Ring 2025 battendo Asuka in meno di 9 minuti a Night of Champions di Riyad. The Storm guadagna cos√¨ la possibilit√† di sfidare la campionessa femminile WWE a SummerSlam. Asuka punta al ginocchio ma Jade resiste. Cargill, vestita in bianco e oro, con un abbigliamento chiaramente ispirato a Tempesta degli X Men ha dovuto fare i conti con la strategia di Asuka che ha mirato sin da subito al suo ginocchio destro. The Empress of Tomorrow ha applicato una knee bar, ma la potenza di Jade le ha permesso di liberarsi e rispondere con una suplex. Dopo una chokeslam che ha portato a un near fall, Cargill ha tentato di posizionare Asuka per la sua finisher, ma la giapponese √® riuscita a ribaltarla in un tentativo di schienamento.

