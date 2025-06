WWE | Cody Rhodes vince il King of the Ring e sfiderà il campione a SummerSlam

Nel mondo del wrestling, ogni notte può riscrivere la storia. E così, Cody Rhodes, con il suo spirito incrollabile, ha conquistato il prestigioso titolo di King of the Ring 2025, superando Randy Orton in un duello emozionante a Riyadh. Ora, l’American Nightmare si prepara a un grande appuntamento: SummerSlam, dove sfiderà il campione WWE in una sfida che promette scintille. La tensione è alle stelle: il destino è nelle sue mani.

Cody Rhodes ha conquistato la corona del King of the Ring 2025 battendo Randy Orton in poco meno di venti minuti a Night of Champions a Riyadh. L'American Nightmare guadagna così la possibilità di sfidare il campione WWE a SummerSlam. Match combattuto con colpo di scena finale. Il match ha visto Orton dominare le fasi iniziali con una superplex spettacolare, ma Rhodes ha risposto colpendo ripetutamente la schiena dolorante del Viper. Dopo un Disaster Kick e un Cody Cutter andati a vuoto, Orton ha piazzato la sua Draping DDT tra gli applausi del pubblico saudita. La svolta è arrivata quando Orton ha esitato prima di sferrare il punt kick che poteva essere decisivo.

