WTA Eastbourne 2025 Maya Joint trionfa sull’erba inglese

In un emozionante duello sull’erba di Eastbourne, Maya Joint conquista il suo secondo titolo WTA, dimostrando determinazione e abilità. Dopo oltre due ore di battaglia contro Alexandra Eala, la giovane australiana emerge vittoriosa in una finale ricca di tensione, conclusasi al tie-break decisivo. Questo trionfo segna un importante traguardo nella sua carriera, lasciando presagire grandi prospettive nel circuito internazionale. La vittoria di Joint è la testimonianza della sua crescita e del suo spirito combattivo.

Al termine di un’autentica battaglia Maya Joint può esultare per il secondo titolo nel circuito maggiore della sua carriera. Nella finale del torneo WTA di Eastbourne la tennista australiana doma 6-4 1-6 7-6(10), in due ore e ventotto minuti, la filippina Alexandra Eala e festeggia il trionfo sull’erba inglese. L’australiana tiene, a 15, il servizio iniziale, ottiene, a 30, il break del 2-0 e sull’ennesimo errore di diritto della rivale sale 3-0. La semifinalista di Miami si sblocca con il servizio del 3-1, la numero 51 chiude con lo smash il gioco del 4-1, difende con costanza il suo servizio e ha l’occasione di poter chiudere i conti, opportunità che però non sfrutta concedendo il 5-4 alla filippina che però non completa la rimonta, commette diversi errori e consegna il 6-4 all’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Eastbourne 2025, Maya Joint trionfa sull’erba inglese

In questa notizia si parla di: eastbourne - maya - joint - erba

WTA Eastbourne 2025, la filippina Alexandra Eala affronterà l’australiana Maya Joint in finale - Il torneo WTA di Eastbourne 2025 si prepara a regalare un'emozionante finale tutta all'insegna della generazione verde, con Alexandra Eala e Maya Joint pronte a sfidarsi domani alle 14:00.

La diciannovenne australiana salva quattro match point nel tie-break decisivo e diventa la prima 2006 a vincere un trofeo su erba Vai su X

Joint-Eala oggi in tv: orario e diretta finale WTA Eastbourne; Swiatek sfida Pegula, la finale di Bad Homburg live alle 13.30; WTA Eastbourne: La finale sarà tra le giovani promesse Eala e Joint.

Wta Bad Homburg - Pegula conquista il titolo. Joint salva 4 MP e trionfa a Eastbourne - Pegula non ha infatti concesso nemmeno una chance alla rivale nel corso dell'intera partita e con un break a ... Come scrive tennisworlditalia.com

WTA Eastbourne: Semifinale per Eala, Joint e Pavlyuchenkova. Krejcikova dà forfait - WTA | La tennista ceca, testa di serie numero 2, non scende in campo contro Gracheva per un problema fisico e innesca dubbi per Wimbledon, dove difende il titolo ... Si legge su ubitennis.com