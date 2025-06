Windstorm – Contro ogni regola | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Preparati a vivere un'emozionante avventura con "Windstorm – Contro ogni regola", il film che stasera su Italia 1 ci porta nel cuore delle montagne tedesche. Diretto da Katja von Garnier e tratto dal bestseller di Carola Wimmer, questo sequel ti farà immergere in una storia di coraggio, amicizia e passione per i cavalli. Scopriamo insieme tutte le curiosità, la trama e come seguire questa emozionante pellicola.

Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm – Contro ogni regola, film del 2015, diretto da Katja von Garnier, basato sul libro Windstorm – Ritorno a Kaltenbach di Carola Wimmer e sequel del film Windstorm – Liberi nel vento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Torna l’estate e Mika (Hanna Binke) si reca di nuovo alla fattoria della nonna felicissima di ritrovare Windstorm, ma scopre sul ventre dell’animale alcune ferite. La tenuta Kaltenbach è sull’orlo del fallimento e Mika decide di partecipare ad un torneo per cercare di vincere una somma in denaro così da aiutare la nonna. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Windstorm – Contro ogni regola: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

In questa notizia si parla di: windstorm - film - ogni - regola

Windstorm – Liberi nel vento: tutto quello che c’è da sapere sul film - Stasera, su Italia 1 alle 21:20, vi aspetta "Windstorm – Liberi nel vento", un emozionante film del 2013 diretto da Katja von Garnier.

Colonna sonora indimenticabile, film meraviglioso #nuovocinemaparadiso Vai su Facebook

Windstorm 2 - Contro ogni regola; “Windstorm – Contro ogni regola”: cast, trama e trailer; Windstorm 2 - Contro ogni regola, la recensione: corri cavallo, corri ti prego.

Windstorm – Contro ogni regola, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Windstorm - Si legge su msn.com

Windstorm - Contro ogni regola - Film (2015) - ComingSoon.it - Contro ogni regola è un film del 2015 di genere avventura, drammatico, family, diretto da Katja Von Garnier, con Hanna Binke, Jannis Niewöhner e Marvin Linke, della durata di 103 ... Segnala comingsoon.it