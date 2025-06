Wimbledon prove generali | Fritz vince Eastbourne festa Griekspoor a Maiorca

L’estate tennistica infiamma il panorama mondiale: Fritz si impone a Eastbourne, regalando fiducia in vista di Wimbledon, mentre Griekspoor vince in Spagna, celebrando un successo che fa sognare. Tra sorprese e emozioni, anche la scena femminile si anima con la sorprendente beffa a Swiatek a Bad Homburg. Un’estate ricca di colpi di scena che promette grande spettacolo al Grande Slam inglese!

Wimbledon, sale la tensione: Fritz se la prende con una regola, il battibecco tra Becker e Zverev e Alcaraz sotto accusa per un commento - Wimbledon, già sale la tensione in vista del Championship: Fritz se la prende con il coaching, Zverev e Becker continuano il battibecco, Alcaraz sotto accusa per un commento ... Si legge su sport.virgilio.it