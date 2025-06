Wimbledon 2025 | Sinner su Panichi e Badio | Deciso fare qualcosa di diverso

A Wimbledon 2025, Jannik Sinner sorprende tutti annunciando un cambio di rotta nel suo approccio e nel suo team. Durante la conferenza stampa del Media Day, il talento italiano ha spiegato che questa scelta non deriva da motivi drammatici, ma da un desiderio di evolversi e sperimentare nuove strategie. “A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa”, ha affermato, lasciando tutti incuriositi sul futuro della sua carriera.

“Non c’è una ragione specifica per cui sono stati fatti questi cambiamenti. Non è successo nulla di eclatante. La finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato. A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa”. Lo ha detto Jannik Sinner durante la conferenza stampa nel Media Day a Wimbledon, spiegando la sua decisione di chiudere il rapporto con Marco Panichi e Ulises Badio. “A volte le cose succedono. Il timing non è il migliore, ma avendo lavorato tanto il timing della decisione non dovrebbe influire tanto in questo torneo, che è speciale per me. 🔗 Leggi su Lapresse.it