Wimbledon 2025 | le quote e i favoriti per i bookmakers delle scommesse Il confronto tra Sinner e Alcaraz

Wimbledon 2025 si avvicina, e le quote dei bookmaker accendono il dibattito tra gli appassionati: chi sarà il favorito? Tra i protagonisti più attesi, il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette di infiammare i tifosi. Dopo l’indimenticabile duello al Roland Garros, la sfida si sposta sull’erba inglese, dove le emozioni sono assicurate. Il torneo, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, si preannuncia come un’edizione da non perdere.

Negli occhi degli appassionati è ancora ben vivo il ricordo dell'epica finale del Roland Garros, sfida infinita che ha regalato spettacolo ed emozioni vietate ai deboli di cuore. L'istantanea della situazione emerge in maniera ancor più chiara: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono le stelle indiscusse del circuito ATP e sono pronti a ribadirlo anche sull'erba inglese. Inizia lunedì 30 e si conclude domenica 13 luglio il torneo di Wimbledon. Il percorso è lungo, le insidie numerose e le gerarchie sull'erba possono, almeno in parte, modificarsi rispetto a quelle tradizionali. Si parte dalla certezza dell'iberico, trionfatore delle ultime due edizioni, come favorito principale al successo finale, con il numero del mondo come primo inseguitore.

