Chi, invece, potrebbe essere chiamato a giocare un ruolo chiave nel futuro della monarchia? Mentre William pensa da re e Harry resta ai margini, le tensioni tra i fratelli si fanno sempre più evidenti, lasciando intravedere un nuovo capitolo per Buckingham Palace. La scena è pronta a cambiare, e solo il tempo svelerà chi sarà protagonista di questa rivoluzione reale.

Harry e William, un tempo uniti, oggi nemici. In virtù delle condizioni di salute di Re Carlo, dietro le quinte si lavora alacremente per progettare un assetto nuovo, snello e moderno alla monarchia britannica. Secondo fonti ben informate del Mirror, sembra che il principe William abbia in mente alcune idee e soprattutto le persone da coinvolgere, qualora dovesse salire al trono. Una cosa è certa: “Harry non rientra nei piani del fratello”. Chi, invece, saranno chiamate da William sono ben tre donne. Sempre secondo le indiscrezioni. E chi sarebbero? Le sorelle e principesse Beatrice e Eugenia (figlie di Sarah Ferguson e del principe Andrea) e persino Zara Tindall, cavallerizza britannica, figlia della Principessa Reale Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “William pensa da re e Harry non rientra nei suoi piani. Coinvolgerà le cugine”: le ultime da Buckingham Palace

