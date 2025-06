Whoopi goldberg nel cast di un posto al sole per il trentesimo anniversario della soap

Un Posto al Sole si prepara a festeggiare il suo trentesimo anniversario con un ospite davvero eccezionale: Whoopi Goldberg! La celebre attrice e vincitrice di un EGOT ha deciso di far parte della soap più amata d’Italia, sorprendendo fan e addetti ai lavori. Un’iniziativa che promette emozioni e novità, dimostrando come questa storica serie continui a sorprenderci e a rinnovarsi nel tempo. La presenza di Goldberg segna un nuovo entusiasmante capitolo per la soap: restate sintonizzati!

Una notizia che sta attirando l'attenzione del panorama televisivo italiano riguarda l'ingresso di una celebre attrice internazionale in una delle soap più longeve e amate del paese. Whoopi Goldberg, vincitrice di un prestigioso riconoscimento EGOT, ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione a Un Posto al Sole, la serie trasmessa da Rai 3 che si prepara a festeggiare i suoi primi 30 anni nel 2026. Questa collaborazione rappresenta un evento senza precedenti per la produzione italiana, segnando un passo importante verso l'internazionalizzazione.

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole: grande novità per i fan - Un Posto al Sole si arricchisce di un’icona mondiale, portando un tocco di glamour e mistero nella celebre soap italiana.

La pluripremiata attrice e icona internazionale Whoopi Goldberg entra nel cast di "Un posto al sole",lo storico daily drama di Rai 3. La sua rappresenta un grande motivo d'orgoglio per Rai Fiction, Fremantle,il Centro di Produzione TV Rai di Napoli e per tutto il

A sorpresa, inaspettata e gradita, Whoopi Goldberg entrerà nel cast della soap partenopea "Un posto al sole":) - Il personaggio interpretato dalla grande star debutterà in una storyline speciale come "recurring character" in alcuni episodi che andranno in ond

