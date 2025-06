WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la scansione dei documenti

WhatsApp Beta si rinnova ancora, portando una funzione innovativa che cambierà il modo di condividere documenti: la scansione integrata. La versione 2.25.19.21 per Android è stata appena rilasciata, offrendo agli utenti un’esperienza più semplice e immediata. Un passo avanti verso la massima praticità nelle comunicazioni quotidiane, confermando l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente la sua piattaforma. Continua a leggere per scoprire tutte le novità!

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2.25.19.21

