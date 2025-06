West Ham United sono in trattative per firmare l’attaccante Lucas Stassin

West Ham United si prepara a fare un colpo importante nel mercato estivo, puntando forte su Lucas Stassin, talento emergente del Saint-Etienne. Con le sue prestazioni impressionanti in Francia, l’attaccante belga di 20 anni ha catturato l’attenzione di diversi club europei. I Hammers sono determinati a rafforzare la propria rosa e, secondo fonti vicine al club, una trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, aprendo nuovi scenari per la prossima Premier League.

Breaking: West Ham United è emerso come contendenti seri per firmare Lucas Stassin, attaccante di Saint-Etienne di molto apprezzato, mentre gli Hammers cercano di rafforzare le loro opzioni di attacco in vista della nuova stagione della Premier League. L’attaccante belga di 20 anni ha attirato un interesse significativo in tutta Europa a seguito delle sue impressionanti esibizioni in Francia. Secondo il calcio della squadra di outlet francese, RC Lens ha già in atto un accordo per firmare Stassin, ma il futuro del giocatore è ancora tutt’altro che stabile, con West Ham che ora fa la mossa più concreta per garantire la sua firma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com