Wesley Juventus osservato speciale al Mondiale per Club | arrivano nuove conferme sull’interesse dei bianconeri Cifre e dettagli

Il talento brasiliano Wesley continua a essere al centro dell’attenzione della Juventus, che lo tiene sotto osservazione in vista di un possibile colpo estivo. Con conferme sempre più forti e dettagli cifrati, i bianconeri valutano attentamente questa opportunità per rinforzare la fascia laterale. Intanto, il Flamengo e Wesley si preparano a scendere in campo contro il Bayern Monaco a Miami, alimentando l’interesse e le speculazioni sul suo futuro.

Wesley Juventus, nuove conferme sull’interesse bianconero: novità in vista dell’estate sull’obiettivo del Flamengo per la fascia. Come confermato da La Stampa, il profilo di Wesley rimane sotto stretta osservazione in casa Juventus. Il laterale brasiliano sarà un osservato speciale anche nel prossimo match del Flamengo, impegnato domani a Miami contro il Bayern Monaco. La dirigenza della Juve segue l’esterno, seguito dalla Roma, che è però valutato dal club brasiliano oltre 20-25 milioni di euro. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti di mercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus, osservato speciale al Mondiale per Club: arrivano nuove conferme sull’interesse dei bianconeri. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - wesley - osservato - speciale

Wesley Juventus, nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale.

Occhi puntati su #FlamengoChelsea Osservato speciale #Wesley Dalle movenze mi ricorda molto Dodo della Fiorentina ma più veloce. A fine partita facciamo una valutazione sul giocatore seguito dalla #Juventus Vai su X

Contatto telefonico in giornata tra #Juve e United per #Sancho Secondo Sky i bianconeri insistono per l’ala inglese. Il Napoli, che si è mosso prima, può contare sulla priorità del giocatore L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIM Vai su Facebook

Wesley Juventus, il Flamengo ha già fissato il prezzo; Juventus su Wesley, l'esterno perfetto per Tudor: lo mandano Danilo e Alex Sandro; Leoni osservato speciale: il podcast di Tuttomercatoweb.

Leoni osservato speciale: il podcast di Tuttomercatoweb - Le big di serie A guardano al talento del difensore del Parma, il classe 2006 nel mirino anche della Juventus. Segnala tuttojuve.com

Juventus, Lucca osservato speciale - Calciomercato.com - Il gradimento di Giuntoli nei confronti di Lucca è di vecchia data e risale al periodo fortunato con la maglia ... calciomercato.com scrive