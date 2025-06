Weekend rovente sull’Italia | caldo africano e bollino rosso in 21 città

L’Italia si prepara a vivere un weekend da brivido: un’ondata di caldo africano avvolge il paese, portando temperature record e allerte in 21 città. Le notti tropicali e il bollino rosso segnalano l’emergenza, con domenica 29 giugno come giorno più critico. Come affrontare questa ondata di calore? Restate con noi per scoprire i consigli utili e le precauzioni da seguire.

L'Italia si prepara ad affrontare un weekend rovente, con un'ondata di calore eccezionale spinta dall'anticiclone africano che sta portando temperature estreme, notti tropicali e una condizione di allerta in larga parte del Paese. Domenica 29 giugno sarà la giornata più critica: il Ministero della Salute ha diramato bollino rosso in 21 città.

Un ciclone africano sta per impattare sull’Italia: rischio maltempo estremo e alluvioni lampo - Un ciclone africano si avvicina all'Italia, portando con sé un rischio elevato di maltempo estremo e alluvioni lampo.

