Weekend lungo per i deputati? Il governo e la settimana corta | Difficile garantire la presenza dei ministri al venerdì

Un weekend lungo per i deputati, un venerdì libero da impegni potrebbe diventare realtà, grazie a una proposta del ministro Ciriani. La sfida? Garantire la presenza dei ministri e mantenere l’efficienza parlamentare, senza compromettere il lavoro e le decisioni cruciali. Ma questa idea, ancora in fase di discussione, apre un dibattito interessante sul futuro delle settimane corte in Parlamento e sull’equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Di settimana corta per tutti in Parlamento non se ne parla, ma neanche lontanamente. A meno che – unica condizione accettabile – il venerdì libero da impegni lavorativi non sia offerta ai deputati. Come ha anticipato Repubblica, la proposta arriverebbe direttamente dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Sarebbe proprio l’uomo di Giorgia Meloni, infatti, ad aver ventilato la proposta della settimana corta durante l’ultima riunione con tutti i capigruppo di Montecitorio. In fondo per sbrigare gli impegni governativi e legislativi bastano quattro giorni: dal lunedì al giovedì. E le interpellanze rivolte ai membri del governo, fissate categoricamente di venerdì? A spostarle di 24 ore ci vuole un attimo. 🔗 Leggi su Open.online

