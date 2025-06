Weekend bollente in Campania | temperature oltre i 40 gradi e allerta della Protezione Civile

Un weekend bollente in Campania, con temperature che superano i 40 gradi e un’allerta della Protezione Civile per le ondate di calore. Il sole splenderà implacabile anche sulle aree montane, mentre al mare il caldo si farà sentire senza pietà, rendendo indispensabili precauzioni. Nemmeno le zone più fresche saranno risparmiate: prepariamoci a vivere una delle onate di calore più intense degli ultimi anni, proteggendo la nostra salute e quella dei nostri cari.

Sarà un fine settimana rovente in Campania, in linea con il resto del Paese. Secondo le previsioni meteo, sole e alte temperature domineranno la scena, anche nelle aree montane, dove un leggero vento non sarà sufficiente a mitigare la calura. Oltre i 40 gradi, anche al mare Nemmeno le zone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: campania - temperature - oltre - gradi

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: temperature in costante aumento sopra i 30 gradi - Il sole splende sulla Campania, con temperature che non smettono di salire e già superano i 30°C a Napoli e dintorni.

#Campania, scatta l’allerta della Protezione Civile per le ondate di calore estreme Campania, scatta l’allerta della Protezione Civile per le ondate di calore estreme Sono in arrivo temperature record, fino a 6-7 gradi oltre la media stagionale, e l’allerta persister Vai su Facebook

Allerta caldo in Campania: temperature oltre i 40 gradi e umidità alle stelle - Salernonotizie.it; Caldo infernale in Campania, arriva l'anticiclone Pluto: si va oltre i 40 gradi; Ondate di calore, rischi con temperature notturne oltre i 25° gradi.

Allerta caldo in Campania: temperature oltre i 40 gradi e umidità alle stelle - Stampa La Protezione Civile regionale lancia un nuovo allarme per l’arrivo di un’ondata di calore che investirà la Campania a partire dalle 8 di venerdì 28 giugno fino alle 14 di lunedì 30 giugno. Scrive salernonotizie.it

Caldo infernale in Campania, arriva l'anticiclone Pluto: si va oltre i 40 gradi - Coda di giugno con il caldo da record con l'arrivo di 'Pluto anche in Campania. Come scrive msn.com