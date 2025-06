Week end 28-29 giugno a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra spettacoli, musica e tradizioni in Toscana! Dal magico Aida al Maggio Musicale Fiorentino, alle atmosfere di Secret Florence, fino alle feste tradizionali di Tanabata, Etnica e l’Estate Fiesolana. Non mancheranno concerti come il Lucca Summer Festival e l’evento "La prima estate" sul Lido di Camaiore. Scopri tutto ciò che ti aspetta e lasciati conquistare dall’energia di questa regione!

