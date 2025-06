Weah Juventus | novità dopo il no al Nottingham Forest la posizione dei bianconeri non cambia e dunque l’americano… Quali sono gli ultimi sviluppi sul suo futuro

Dopo il secco no del Nottingham Forest, la Juventus conferma la sua posizione su Timothy Weah: il futuro dell’attaccante statunitense sembra ormai segnato. Nonostante i tentativi di rilancio, l’americano non è riuscito a lasciare un segno indelebile in bianconero. Ma cosa accadrà ora? Scopriamo gli ultimi sviluppi e le possibili destinazioni di Weah nel mondo del calcio.

Weah Juventus: cosa succede ora dopo il no al Nottingham Forest. La posizione dei bianconeri non cambi, ecco quali sono gli ultimi sviluppi. L’avventura di Timothy Weah alla Juventus sembra essere giunta al capolinea. Dopo un percorso in bianconero caratterizzato da alti e bassi, in cui non è riuscito a imporsi come un titolare inamovibile, il club ha inserito il veloce esterno statunitense nella lista dei giocatori in uscita. Il suo futuro, però, non sarà deciso in fretta, ma sarà il risultato di una scelta attenta e ponderata da parte del giocatore stesso. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa che sembrava poterlo portare al Nottingham Forest è definitivamente tramontata, proprio per la volontà del giocatore di non affrettare una decisione così importante per la sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com