Weah Juve che succede ora? Dopo il no al Nottingham si è fatto avanti quel club europeo! Le ultimissime

Dopo il rifiuto del Nottingham Forest, l'attenzione si sposta su un altro club europeo pronto a fare sul serio. La situazione di Timothy Weah si fa sempre più incandescente, con cambiamenti che potrebbero rivoluzionare il suo futuro professionale. Le prossime ore saranno decisive: qual è la destinazione ideale per l’esterno americano? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità e aggiornamenti in tempo reale.

Weah Juve, che succede ora? Dopo il no al Nottingham si è fatto avanti quel club europeo! Tutte le ultimissime sul futuro dell’esterno americano. Sono state e verosimilmente saranno ore molto concitate per quanto riguarda il futuro di Timothy Weah, che nelle scorse ore ha declinato completamente la proposta del Nottingham Forest. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo il no agli inglesi si è inserito un nuovo club sulle sue tracce: si tratta del Monaco, che potrebbe avanzare al mercato Juve una proposta per il cartellino a stretto giro di posta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve, che succede ora? Dopo il no al Nottingham si è fatto avanti quel club europeo! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: nottingham - weah - juve - succede

Sky - Juventus-Nottingham Forest, trattativa per Mbangula e Weah - Il Nottingham Forest si prepara a rivoluzionare il suo attacco con un doppio colpo di mercato dalla Juventus, puntando su Samuel Mbangula e Timothy Weah.

#Weah, #Mbangula e la #Juventus: cosa succede sul mercato dopo il no al Nottingham Vai su X

Romano - Juventus, Weah ha rifiutato il Nottingham Forest Vai su Facebook

Weah, Mbangula e la Juventus: cosa succede sul mercato dopo il no al Nottingham; Weah e Mbangula, cosa succede adesso? La decisione della Juventus; Weah Mbangula, cessioni imminenti: accordo Juve-Nottingham!.

Weah, Mbangula e la Juventus: cosa succede sul mercato dopo il no al Nottingham - Non adesso, per lo meno, e non alle condizioni che erano state concordate tra la Juventus e i Tricky. Secondo calciomercato.com

Weah e Mbangula, cosa succede adesso? La decisione della Juventus - Mai come al Mondiale per Club mercato e campo si intrecciano, con le scelte dei club e dei giocatori che possono condizionare poi ciò che riguarda anche. Da ilbianconero.com