Weah e Mbangula il caso che agita la Juventus | salta tutto col Nottingham e ora?

Tra mercato e campo, la Juventus si ritrova invischiata in una delle situazioni più delicate del momento. In un Mondiale per Club già complesso, dove le scelte tecniche si intrecciano con trattative di mercato in tempo reale, due nomi hanno catalizzato l'attenzione: Timothy Weah e Samuel Mbangula. Esclusi dalla gara contro il Manchester City, non per infortunio o turnover, ma per motivi legati al calciomercato. Una vicenda che ha preso pieghe inaspettate, fino a generare malumori dentro e fuori lo spogliatoio. La Juventus aveva chiuso tutto con il Nottingham Forest: cessione in Premier League per entrambi, pacchetto completo e tempi stretti.