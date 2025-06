Vuelle Dalla Salda sarà il nuovo ad Manager fatto ora resta la squadra

Alessandro Dalla Salda assume il timone della Vuelle con un sorriso deciso e tanta determinazione. Dopo una carriera ricca di esperienze tra giornalismo e management, ora si presenta come il volto nuovo e ambizioso della formazione biancorossa. Con un contratto pluriennale, il suo arrivo segna una svolta importante, tra entusiasmo e qualche interrogativo. Ma una cosa è certa: ora la squadra è nelle sue mani e il futuro inizia a scriversi con nuovi capitoli.

Fatta con tanto di firma e si parte. Alessandro Dalla Salda è il nuovo amministratore delegato della Vuelle. Ieri il manager che parte come giornalista e poi entra alla Virtus, quindi passa a Reggio Emilia per finire lo scorso anno a Napoli, è ora al vertice e della formazione biancorossa. Il contratto è pluriennale. Su di lui due diverse correnti di pensiero: c’è chi lo declina come bravissimo e competente, e chi invece solleva dubbi. Nulla di nuovo all’orizzonte visto che si parla di sport. Ancora i particolari dell’accordo non sono stati resi noti dalla società ma si è davanti ad un contratto pluriennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it