Vueling alza il volume La compagnia partner dei festival europei

Vueling alza il volume e si conferma partner dei più grandi festival musicali europei. Un’estate all’insegna della musica, da vivere a tutto volume, con oltre 100 destinazioni tra cui spiccano eventi italiani come il Rock in Roma e l’energia del Festival Cruïlla di Barcellona. Dall’Italia, durante la stagione estiva, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling, che rende ogni viaggio un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e delle emozioni live.

Un'estate di concerti da vivere a tutto volume con Vueling, partner dei principali festival musicali in programma nei prossimi mesi in Europa. Tra le 100 le destinazioni raggiunte non mancano eventi e mete italiane, ad esempio il Rock in Roma in programma fino al 31 luglio. Per ama il pop e il reggae da non perdere il Festival Cruïlla di Barcellona, dal 10 al 13 luglio. Dall'Italia, durante la stagione estiva Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling con numerose frequenze settimanali: da Roma Fiumicino (fino a 41 voli settimanali), da Milano Malpensa (fino a 39), da Firenze (fino a 26), da Venezia (fino a 21), da Palermo e Bari (fino a 13), da Catania (fino a 12), da Bologna (fino a 11), da Cagliari (fino a 10), da Genova e Olbia (fino a 7), da Torino (fino a 5), da Salerno (fino a 3), da Rimini e Comiso (fino a 2).

