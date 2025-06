Volley Ramaglia ricorda Giuliano Giaroli | La tua umiltà e correttezza ci mancherà

La passione per la pallavolo e la dedizione di Giuliano Giaroli resteranno impresse nei cuori di chi ha condiviso con lui l’amore per questo sport. Alessandra Ramaglia, sportiva e amica sincera, lo ricorda con affetto, sottolineando la sua umiltà e correttezza che tanto gli hanno meritato rispetto e stima. In un mondo spesso frenetico, il suo esempio ci invita a riflettere su valori autentici e sulla bellezza di vivere con passione e integrità.

Alessandra Ramaglia, genovese, oggi 57enne, ha giocato a pallavolo a Reggio dal 1985 al 1995. Ora è tornata a vivere in Liguria e ha voluto ricordare così Giuliano Giaroli, il dirigente di volley che ha dedicato la sua vita a questo sport, scomparso nei giorni scorsi. "Voglio ricordarti così, esultante in uno dei tanti momenti di gioia che quello sport che tu amavi tanto ha saputo regalarti. Sei sempre stato "dietro le quinte" nel mostrarti, nell’apparire. In realtà eri il motore di quella macchina chiamata Pallavolo Reggiana. Senza di te nulla funzionava. Disponibile in tutto e per tutti, pronto a risolvere qualsiasi problema si presentasse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Ramaglia ricorda Giuliano Giaroli: "La tua umiltà e correttezza ci mancherà"

In questa notizia si parla di: volley - ramaglia - giuliano - giaroli

Volley Ramaglia ricorda Giuliano Giaroli: La tua umiltà e correttezza ci mancherà.

Volley Ramaglia ricorda Giuliano Giaroli: "La tua umiltà e correttezza ci mancherà" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Addio a Giuliano Giaroli. Il mondo del volley in lutto - Il ricordo delle ex giocatrici: "Per noi, un riferimento". Riporta msn.com