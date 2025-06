Volley ModenA Tizi-Oualou continua l’attesa E in Polonia lo danno in PlusLiga

Il mondo del volley modenese è in fermento: mentre in Polonia si parla di Amir Tizi-Oualou in PlusLiga, in Italia l’attesa per la sua ufficializzazione si protrae. La fase di prelazione degli abbonamenti si è conclusa, ma il mosaico di Modena Volley non è ancora completo, soprattutto dopo la rescissione di De Cecco. Tutto sembra pronto per un nuovo capitolo, e i tifosi aspettano con ansia di scoprire come si svilupperà questa intrigante stagione.

Mentre la fase di prelazione della campagna abbonamenti si è chiusa mercoledì scorso, manca ancora un tassello al mosaico di Modena Volley ed è forse il più importante, data anche e soprattutto la rescissione del contratto con Luciano De Cecco: quello del palleggiatore titolare. Sembrava tutto già fatto per l'annuncio di Amir Tizi-Oualou (nella foto), talento francese classe 2005 che con un blitz i gialloblù dovrebbero aver 'rapito' al Czestochowa che lo aveva acquistato nel mercato invernale. Usiamo il condizionale perché le comunicazioni ufficiali sono ancora ferme all'annuncio del suo ingaggio da parte della società polacca, datato 4 giugno.

