Volley l’Italia liquida la Cina e continua a volare in Nations League | quinta vittoria pesante

L’Italia del volley continua a sorprendere, lasciando il segno nella Nations League con una performance impeccabile. Con la quinta vittoria consecutiva, più convincente che mai, i campioni del mondo dimostrano tutta la loro forza e determinazione. Dopo aver superato la Polonia al tie-break, questa volta i nostri hanno dominato la Cina in meno di un’ora, consolidando il loro ruolo di protagonisti assoluti nel torneo. Dopo le prime sei partite, solo la Francia ha saputo arginare il loro cammino trionfale...

L'Italia ha sconfitto la Cina con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) e ha infilato la quinta vittoria nella Nations League di volley maschile. Dopo il successo ottenuto al tie-break contro la Polonia, il compito era decisamente più semplice per i Campioni del Mondo in quel di Chicago (USA), dove hanno regolato la formazione asiatica in poco più di un'ora di gioco: dopo le prime sei partite della fase preliminare, soltanto la Francia è riuscita a prevalere sui nostri portacolori. La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia e ha saputo regolare gli asiatici, issandosi così al secondo posto provvisorio in classifica generale con cinque affermazioni (13 punti), alle spalle del Brasile (cinque vittorie, 15 punti), che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (sabato 28 giugno, ore 23.

