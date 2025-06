Voli sospesi nel Nord-Ovest dell' Italia | Colpa di un blackout ai radar Ritardi e traffico paralizzato cosa succede

Un’ombra di caos ha avvolto il Nord-Ovest dell’Italia sabato sera, con voli sospesi e traffico bloccato a causa di un blackout ai radar che ha colpito questa regione. La disposizione temporanea dei voli, le attese infinite e l’incertezza hanno creato disagi per migliaia di viaggiatori. Ma cosa ha causato questa improvvisa interruzione e quali sono le conseguenze per i voli e le persone coinvolte? Scopriamolo insieme.

Blackout dei radar e voli sospesi in gran parte del Nord-Ovest dell'Italia nella serata di sabato 28 giugno, poco dopo le 21. Nel quadrato compreso fra Milano, Torino, Modena e Pisa non.

Trasporto aereo, voli sospesi nel nord ovest: ritardi da Milano a Torino; Voli cancellati e passeggeri a terra. Nord-ovest paralizzato per un blackout; Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar.

Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar - Enav ha comunicato che presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area nord- Segnala tg24.sky.it

Trasporto aereo, voli sospesi nel nord ovest: ritardi da Milano a Torino - ovest Italia: nel quadrato compreso fra Milano, Torino, Modena e Pisa non risulta nemmeno un aereo in volo. msn.com scrive