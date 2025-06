Voli in ritardo all’aeroporto di Bologna | espulso sfugge alla polizia scappa lungo la pista e appicca un incendio

Un pomeriggio di caos all’aeroporto di Bologna, dove un uomo espulso ha seminato il panico scegliendo la fuga lungo la pista, scatenando un incendio e provocando ritardi e dirottamenti. La scena ha tenuto tutti col fiato sospeso, mentre le forze dell’ordine si sono impegnate a domare l’emergenza. Ma cosa accadrà ora? Le autorità stanno indagando sull'incidente, cercando di fare luce su un episodio che ha sconvolto l’aeroporto e i suoi passeggeri.

Bologna, 28 giugno 2025 – Momenti di tensione, oggi pomeriggio, all’ aeroporto di Bologna, partenze e arrivi in ritardo e voli dirottati. Ecco cosa è successo: un uomo, espulso, che stava per essere fatto salire a bordo dell'aereo diretto al suo Paese di origine, è sfuggito alla polizia ed è scappato lungo una delle piste del Marconi. Per cercare di seminare gli agenti, ha appiccato un incendio alle sterpaglie: il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. E' successo poco dopo le 18. L'uomo non è andato lontano: è stato bloccato dalla polizia dopo la breve fuga. A quanto si è appreso i voli sono stati sospesi dalle 18 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it