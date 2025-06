Voglia di mare senza stress? Lascia l' auto a casa è tornato il Beach Bus di Atam | tutte le info

Voglia di mare senza stress? Lascia l’auto a casa e goditi il piacere della spiaggia con il nuovo Beach Bus di Atam, tornato a portarti tra le meravigliose località di Catona, Lazzaro e oltre. Un servizio comodo, economico e sostenibile per vivere il mare senza pensieri, lasciando alle spalle traffico e parcheggi affollati. Approfitta di questa opportunità e scopri quanto può essere semplice e piacevole raggiungere la tua spiaggia preferita!

