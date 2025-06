Vlahovic ritrova i gol | non gli accadeva dallo scorso dicembre Il sorprendente dato anche sulla connessione con Yildiz

Dusan Vlahovic torna a segnare con entusiasmo, interrompendo un digiuno durato quasi un anno. La sua recente doppietta riaccende le speranze dei tifosi bianconeri, soprattutto grazie alla sorprendente connessione con Yildiz, che si rivela sempre più decisiva. Un momento di rinascita per il giocatore e la Juventus, pronti a ripartire con slancio verso nuove sfide. La stagione si infiamma e tutto può ancora succedere...

Vlahovic ritrova i gol: non gli accadeva da dicembre 2024. Confermata anche la speciale “connessione” con Yildiz. Dati e statistiche. Era dallo scorso dicembre che Dusan Vlahovic non trovava il gol in due partite consecutive in tutte le competizioni (tre in quel caso) con la maglia della Juventus. Inoltre, quattro degli ultimi otto gol di Dusan Vlahovic in tutte le competizioni sono stati propiziati da un assist di Kenan Yildiz. Il serbo, nonostante le tante voci di mercato, prova a ritrovare la rete con continuità. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com