Viva noi radical chic da stabilimento balneare abbasso voi mortadellivori da spiaggia libera!

Di nuovo estate, di nuovo a passare la stagione nel mio stabilimento balneare che si chiama Sunset, a Cinquale. Il giochino nuovo dell’estate è un sito di musica “artificiale” che si chiama SUNO, tu metti delle indicazioni di genere (tipo musica rap, trap o melodica), poi scrivi un testo e l’intelligenza artificiale veste le tue parole con una musica quasi sempre perfetta, incredibile! Praticamente ti puoi fare un disco tutto personalizzato e sentire finalmente solo le tue parole, le parole che ti appartengono, non quelle degli altri, le tue. Alla fine di questo post allego un video dove potrete ascoltare le mie hit dell’estate, non perdetele, sono capolavori assoluti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viva noi radical chic da stabilimento balneare, abbasso voi mortadellivori da spiaggia libera!

