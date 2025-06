Vittoria Puccini eleganza stile e bellezza made in Brunello Cucinelli

Vittoria Puccini incanta con la sua eleganza senza tempo, stile raffinato e bellezza naturale, tutto racchiuso nell’iconica eleganza di Brunello Cucinelli. Il 26 giugno 2025, al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, l’attrice ha sfoggiato un look sofisticato: una camicia in crêpe de Chine di seta e un pantalone Loose Flared della collezione primavera-estate 2025. Un connubio perfetto tra lusso e sobrietà che lascia il pubblico senza fiato.

